南韓將加強日本進口的煤灰檢查 被認為是對抗措施 21:472019/08/08 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓環境部8日宣布，將加強日本進口的煤灰的放射性物質檢查。煤灰是火力發電廠的廢棄物，廣泛應用於水泥、混凝土添加物等。 韓媒指出，南韓近幾年來只有從日本進口煤灰。南韓環境部否認此措施與日本對南韓加強出口管制、將南韓從出口優惠國名單「白色名單」中除名有關，但韓媒指出，事實上就是南韓的對抗措施。 報導指出，2018年日本出口到南韓的煤灰約126萬噸，出口總額約4439萬美元。1年通關的件數達400件，加強檢查後通關速度將變慢。 (中時 ) #南韓 #日本 #煤灰 #出口 #措施 也許您會感興趣 推薦閱讀 塑橡膠機械去年出口 我居全球第六大 04:102019/08/05 產業特刊 日韓貿易戰大亂鬥 日媒曝台灣坐收漁利 10:062019/08/05 財經 開鍘日企 南韓公平會重罰2.6億元 04:102019/08/06 國際大事 日韓貿易戰 東京稱可從台灣進口半導體 16:022019/08/06 國際 日本溫泉學者大河內正一教授：台灣溫泉水質更優於日本 19:302019/08/07 生活 出口7月又見黑 受貿易戰拖累傳產持續不振 20:112019/08/07 財經 貿易戰轉單效應 7月對美出口 歷年同月新高 04:102019/08/08 財經要聞 7月出口又翻黑 對陸港減幅縮小 04:102019/08/08 財經焦點 三大貿易夥伴對打 東京不輕鬆 04:102019/08/08 兩岸要聞 日本准許首批原料出口南韓 審查時間大幅縮短 11:292019/08/08 國際 國際熱門新聞 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 - 國際 柬埔寨「127」：男子卡在岩縫4天終於獲救 - 國際 稀土戰開打？陸稀土協會聲明 暗示北京下一步 - 國際 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 - 國際 日本量子技術預算將倍增，加速研發超級電腦 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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