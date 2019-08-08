南韓環境部8日宣布，將加強日本進口的煤灰的放射性物質檢查。煤灰是火力發電廠的廢棄物，廣泛應用於水泥、混凝土添加物等。

韓媒指出，南韓近幾年來只有從日本進口煤灰。南韓環境部否認此措施與日本對南韓加強出口管制、將南韓從出口優惠國名單「白色名單」中除名有關，但韓媒指出，事實上就是南韓的對抗措施。

報導指出，2018年日本出口到南韓的煤灰約126萬噸，出口總額約4439萬美元。1年通關的件數達400件，加強檢查後通關速度將變慢。

(中時 )