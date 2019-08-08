乾燥的空氣容易使嘴唇乾裂，但有些人在濕度相對高的環境下，嘴唇也會出現脫皮的狀況，不管塗上多厚的護唇膏，都不見改善。從中醫的角度來說，惱人的嘴唇乾不一定是缺水，有可能是「脾胃」出狀況。

「中醫認為『脾開竅於口，其華在唇』，意思是口唇的色澤與脾的運化有密切聯繫，藉由觀看嘴唇的狀況，就能知道脾胃運化是否正常，」翰鳴堂中醫診所賴睿昕院長表示。

中醫所指的脾胃系統等於人體的消化系統，食物經過「胃」的消化吸收後，再透過「脾」將營養運送至身體需要的地方。

若營養吸收能力不好，身體津液也會跟著失衡；通常脾功能出狀況的民眾，吃進去的營養還沒吸收就被排出去，同時，因氣血生成不足，無法運送足夠的津液滋養嘴唇，因此唇部常看起來乾枯無生氣、暗淡無光，甚至會出現乾裂的狀況。

當病患頻擦護唇膏卻仍不見乾裂症狀改善，長庚紀念醫院中醫部中醫內兒科主治醫師許珮毓指出，從中醫的角度來說，嘴唇長期乾裂的人，可歸類為脾胃熱盛、陰虛火旺2大體質，「當然，得先排除環境乾燥、水分不足、缺乏維生素A、E，抑或是容易導致嘴唇乾裂的習慣如頻繁舔嘴唇、用嘴巴呼吸等因素。」

體質1／脾胃熱盛

脾胃熱盛的人，少部分是因為先天體質造成，大多數是愛吃辛辣、燒烤、油炸等燥熱食物，使脾胃產生實熱、功能失調，體內的津液、營養無法滋潤全身，導致嘴唇出現乾裂的狀況。除了嘴唇容易乾裂外，脾胃熱盛的人還容易有口渴、口臭、怕熱喜歡喝涼飲、便秘等狀況。

體質2／陰虛火旺

最明顯是更年期的婦女，由於滋潤全身的津液不足，容易有陰虛火旺的體質，或是因為感冒、感染等急性熱病、情緒起伏大等狀態，可能化火傷陰，消耗掉體內津液，嘴唇沒有足夠水分滋潤，而產生乾裂的情況。陰虛火旺的全身症狀包括熱潮紅、盜汗、手腳心熱、失眠、便秘等。

中醫認為「腎為先天之本，脾為後天之本」，腎是出生時就固有的資產；脾胃功能則可以透過後天飲食、運動等努力調理。屬於上2述類體質的人，許珮毓表示，可以從下列4項建議調養身體：

1.調整飲食：每天都要喝足夠水分、每餐吃七、八分飽即可、戒掉燒烤、炸物等容易生熱的食物，可以多吃如水梨、蓮藕、白木耳、山藥等生津養陰的食物。

此外，中醫認為黃色食物在五行中與脾一樣屬土，能入脾胃，像南瓜、地瓜、胡蘿蔔等都是有利於脾胃的好食材。但要注意的是，食物的選擇仍應根據個人體質症狀而定，例如有些人可能因為多食地瓜引發胃酸、脹氣的問題。

2.情緒保持穩定：中醫說思慮傷脾，容易化火傷陰，導致氣滯、氣結，影響脾的運作，因此平時保持情緒穩定，有助於脾胃順利運作。

3.勿過度吃補：脾胃不好的人由於消化吸收不好，通常體型偏瘦，有些人會習慣吃補藉此補充營養，但進補食物通常過於滋膩，脾胃運化不好的人也無法順利消化吸收。對於脾胃運化差的人，還需注重「理氣」，不可一味滋補，可遵從中醫師的處方用藥調理，平時也可藉由適度的運動達到理氣的效果。

4.適度運動：建議飯後可以起身散步幫助消化；平時則要適度運動，有助於行氣活血、促進腸胃蠕動，能改善胃腸道的血液循環，幫助食物消化吸收。

(中時電子報)