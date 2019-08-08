北京海關近日破獲一起走私毒品可卡因入境案件，抓獲犯罪嫌疑人1名，繳獲毒品可卡因24.1387公斤，打破了北京海關查獲毒品個案重量的歷史紀錄。

7月30日凌晨，北京海關關員在對巴西抵京的CA908航班行李物品進行X光機檢查時發現，2件托運行李中裝滿奶粉罐，但圖像顏色和性狀明顯異於正常奶粉。現場執法關員開箱後發現，2件行李箱裝有奶粉罐30個，而罐中物品為純白色，有酸性味道；其中粉末狀物品均由透明袋密封包裝，有明顯人為加工痕跡。海關關員判定奶粉有「偷梁換柱」之嫌，遂部分抽取奶粉罐物品進行毒品快速檢測，結果均呈可卡因陽性反應。

北京海關緝私部門當日對犯罪嫌疑人立案偵查。據犯罪嫌疑人陳某冰供述，1997年移居巴西，與一名男性華裔販毒團夥成員結識，受其指使將兩個裝有毒品的行李箱帶至大陸交給「接貨人」。7月28日，犯罪嫌疑人陳某冰乘坐CA908航班從巴西聖保羅出發，將上述行李箱進行托運。該航班經停西班牙馬德里後，7月30日抵達首都國際機場T3航站樓。

(旺報 )