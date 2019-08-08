霹靂舞有可能成為2024年巴黎奧運競賽項目，體育署的年度盛事「體育表演會」，今年將安排霹靂舞和拉丁舞一起在9月21日登上台北小巨蛋，展現充滿了表現力與技術性的運動舞蹈新風貌。

中華體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴為本次演出親自編舞，雖然他不會正式上場表演，但練習時，他還是帶領著舞團隨著音樂翩翩起舞。兩種迥異的舞風在選曲、編舞上都是一大挑戰，為此，彭彥鳴費了很大的功夫，除了讓觀眾能認識拉丁舞之外，也希望讓大家看見拉丁舞的新風貌，翻轉大眾對於拉丁舞的刻板印象。

中華民國運動舞蹈協會秘書長彭彥鳴親自編舞，呈現霹靂舞和拉丁舞的新風貌。（體育署提供）

舞團成員王靖琳年僅17歲已經具備國手資格，參加過國內外大大小小的比賽及表演，曾經兩度在HBL比賽擔任表演者，這次體表會將是她第三次登上小巨蛋的舞臺。

她表示這次的心情和過去都不同，之前的表演或比賽只需要跳好自己的舞步，但這次體表會是團體表演，另外還加入與霹靂舞團的尬舞橋段，所以必須相互配合，去適應不熟悉的音樂，對此她不免感到緊張，但能和不同的老師、舞伴合作是個特別難得的經驗。

另一位舞團成員陳致翔從國小三年級開始練國標舞，一開始會接觸國標舞是因為家長要求，但漸漸練出興趣，跳舞成為生活中不可或缺的一部份。

陳致翔國小時有同學無法認同男生跳舞這件事，因此影響到他的人際關係，但他並沒有放棄舞蹈，反而堅定志向，持續精進，並且靠著自己的舞技改變同學的成見。

「他們怎麼想我不在乎，我只做我覺得對的事。」他眼神堅定的說。即將第一次在小巨蛋表演，陳致翔感到十分興奮和榮幸，能夠站上舞臺證明自己，是他習舞以來的目標。

中華民國體育運動舞蹈總會在1994年成立，推廣運動舞蹈不遺餘力，25年來培養多位選手，在國內外各項賽事中屢獲佳績，今年首度參加體表會。拉丁舞代表團的成員背景各異，年齡最小的只有15歲，另外還有國家隊代表選手，無論是社會人士或是學生，都利用寶貴的休息時間來練習，力求演出當天能帶給觀眾最好的表演。

今年體表會拉丁舞團將和國內知名街舞團體HRC聯手演出，創新的表演方式連表演者都相當期待，當優雅制式的國標舞碰上自由奔放的霹靂舞，又會擦出什麼樣的火花呢？體育署邀請民眾9月21日一起到小巨蛋欣賞他們的演出。更多資訊請搜尋i運動資訊平台FB粉絲團（https://www.facebook.com/isports.sa.gov.tw）。

(中時電子報)