七夕情人節原本應該是浪漫繽紛，各行各業都用自己的方式，表達對自己愛人的濃情蜜意，不過有一名從事殯葬業的網友，卻是用另類的方式，將房間用金紙排了「Ｉ♥U」，還用一副燒給冥界兄弟的紙麻將組成「心心相印」的圖形，希望給老婆大人一個「驚喜」。

只是這位天才有點子的網友，可能愈想愈覺得不對勁，在臉書社團《爆廢》公社PO文貼照片發文說「不知道等等我老婆下班看到後….」，他還不忘自嘲「如果我沒回麻煩同行幫忙入殮」。

禮儀師用這種方式表達男人的浪漫，貼文一出，網友笑到喊肚子痛，稱說用土豪金太霸氣外露，不知道另一半會有什麼反應？，不忘提醒「明天過後，記得上來報平安」！甚至還有屬名各地（殯葬）代表向前致意的花藍圖。

禮儀師用祭拜的金紙和紙麻將排成示愛圖文，原PO擔心「不測」請同業幫忙入殮。（圖取自《爆廢公社》）

網友紛紛KUSO留言「這種浪漫不是人人都能使用的，只有值得尊敬的禮儀師才能用，獨一無二，祝今晚早生貴子」、「可能藍色的比較有魅力，金色太土豪了」、「「很好啊，金紙是給神的把老婆當女神非常正確」、「「快快快………………趁現在七月鬼門開趕著要投胎的趁現在」、「你準備這麼少 下去不夠花吧⋯⋯」、「「你快解脫了 ，嘔蜜斗負 」、「用真鈔保證你活到明年」

而原PO也應網友要求，在今天上午「回報」平安，他回文說到，看到各位社友的留言我感到很溫馨，幸好藍色比金色多，我存活下來了，雖然有社員表示觸霉頭不有趣，但也有社員幫忙解釋，這是燒給神明用的金紙，又稱福金，也可以稱做土地公金，這是專燒給上面的，中間那小方塊是金色。

他還說，示因為職業關係，所以另一半看到超淡定，不過最後還是獻上了滿滿的藍色小朋友結束這場「驚魂夜」。

原PO擔心發生「不測」，獻上了滿滿的藍色小朋友結束這場「驚魂夜」。（圖取自《爆廢公社》）

(中時電子報)