鴻海創辦人郭台銘動向牽動藍營2020大選選情，文化大學新聞系主任胡幼偉颱風天發臉書直指，關鍵不在郭，而是郭粉，若郭脫黨參選還執意支持，郭粉就是「經濟藍敵」、「知識藍敵」。

胡幼偉分析，若郭脫黨自行參選，「國民黨」這個框架，郭就不要了。對於一個不在國民黨框架中的郭台銘，郭粉還繼續支持嗎？換一個角度，一個倒過來與國民黨為敵的郭台銘，郭粉還繼續支持嗎？如果還繼續支持，那郭粉就不再是「經濟藍」或「知識藍」；而變成「經濟藍敵」和「知識藍敵」了！

胡幼偉說，郭粉都願意以這樣的身份，參與毀掉國民黨的「大業」嗎？所以，現在，除了繼續勸郭董向國民黨歸隊外，也要請郭粉三思！

胡幼偉強調，國民黨，沒有所謂「分裂」的問題；只有「國民黨」和「非國民黨」的分別！在總統大選這種零和競爭中，不是國民黨的支持者，就是國民黨的敵人，只能二選一，不能兩者都選！如果郭台銘要脫黨自行參選，支持郭台銘，就是選擇做國民黨的敵人；不想做國民黨的敵人、不想在毀掉國民黨上有份，就不能支持脫黨參選的郭台銘。就是這麼簡單。

胡幼偉不管郭台銘在想什麼，也不管他還要想多久才會做決定，在這個風雨飄搖、天地震動的時刻，所有郭粉現在就應該決定，要護黨還是毀黨？在這個關鍵時刻，在政治立場上，郭粉要做哪一種人？

(中時 )