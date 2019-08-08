利奇馬來襲 新光三越、麗晶精品明午2時前不營業 21:282019/08/08 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬來襲，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮等9個縣市發布陸上颱風警報，暴風圈壟罩在北北基跟宜蘭，百貨也跟著調整營業時間。 新光三越今稍早宣布明天（9日）台北與桃園地區包括信義新天地4店、南西店、站前店、天母店及桃園兩店共8家分店調整至下午2時開店營業，其餘各分店正常營業。若消費者有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。 麗晶精品表示明天下午2時前暫停營業，明天早上11時會再公布下午2時以後是否營業。 (中時 ) #利奇馬 #新光三越 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬颱風來勢洶洶 政院召開前置情資研判會議提高警戒 19:352019/08/06 政治 利奇馬最快凌晨升中颱 三颱怎走一圖秒懂 00:022019/08/07 生活 吳昕達轉任新光三越開發董座 04:102019/08/07 產業．科技 利奇馬來勢洶洶 北水局嚴加防範 04:102019/08/07 地方新聞 最強中颱利奇馬17：30發海警 周五風雨最劇烈 10:262019/08/07 生活 利奇馬路線略偏東 仍須防強風豪雨 13:272019/08/07 生活 因應利奇馬颱風 台水籲提前儲水 14:242019/08/07 生活 利奇馬逼近 創業家「防颱懶人包」專區搶商機 14:432019/08/07 財經 利奇馬颱風恐襲台 全聯蔬菜倍貨增3倍 16:032019/08/07 生活 利奇馬逼近 氣象局5點半發海警 明發陸警 16:092019/08/07 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲！8縣市周五放颱風假 苗栗以南正常上班課 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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