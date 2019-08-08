強颱利奇馬來襲，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮等9個縣市發布陸上颱風警報，暴風圈壟罩在北北基跟宜蘭，百貨也跟著調整營業時間。

新光三越今稍早宣布明天（9日）台北與桃園地區包括信義新天地4店、南西店、站前店、天母店及桃園兩店共8家分店調整至下午2時開店營業，其餘各分店正常營業。若消費者有任何疑問，可至新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

麗晶精品表示明天下午2時前暫停營業，明天早上11時會再公布下午2時以後是否營業。

(中時 )