時代力量立委高潞以用助理涉及未利益迴避案，黨中央紀律委員會7月31日決議即日起停權，並建請黨中央除名，但時力今天晚間發出新聞稿指出，紀律委員會認定高潞案嚴重打擊黨政治形象與聲譽，前天做成決議將高潞除名，裁決理由書今已完成，將盡快送達高潞，下周一也將行文中選會，告知高潞已被除名，待相關程序完備後，不分區立委空缺將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。

時力指出，針對高潞今記者會控訴黨中央紀律委員會未與陳述意見機會，與事實不相符，紀律委員會上月31日曾請高潞於會上陳述意見，但高潞用在聲請所有紀律委員會迴避未果後，並未就相關事實進行任何陳述與答辯。

時力紀律委員會上月31日對高潞做出停權，並建請全國黨代表大會予以除名，如今卻大翻盤，紀律委員會決議直接將高潞除名，時力發言人李兆立指出，根據新修正通過的《政黨法》，政黨有關紀律處分及黨員除名等黨務運作，應回歸各政黨黨章及相關規範，紀律委員會認為，高潞案無須經由黨代表大會，前天做成直接除名決議。

李兆立說，依規定裁決結果應做成正式裁決理由書，今已完成製作，會盡快將書面送達當事人，若對於結果有異議，得向仲裁委員會提起救濟。

(中時電子報)