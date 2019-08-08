台北市長柯文哲創立「台灣民眾黨」，會吸引多少人加入這個新政黨呢？民調顯示，6.2%(網路調查)、4.2%(市話調查)的選民表示會加入。

「台灣民眾黨」屬於柔性政黨，事務所將設在台北市，只要年滿16歲，具備台灣國籍，就可以申請，也允許雙重黨籍，不收黨費。那究竟有多少人會加入「台灣民眾黨」呢？根據《品觀點民調中心》最新的民調結果，有4.2%(市話調查)、6.2%(網路調查)的選民表示會加入這個新政黨。

該民調是在8月5日至6日進行調查，採用市話「電腦輔助電話調查」與「線上網路調查」(IXSuvey)同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數市話為1,078份、網路為1,087份，在95%信心水準下，抽樣誤差皆為±3%以內。

想加入「台灣民眾黨」的有一部分就是柯的鐵粉，他們在臉書粉專「柯粉俱樂部」開心留言說：「5人一起加入。」、「太好了，等一下就去印入黨申請書（雀躍）。」、「人在國外，希望可以線上入黨。」、「是不是在國外就沒辦法加入了？」、「請問高雄有無黨部或負責人可收件的？」、「請問要如何捐錢？」

(中時電子報)