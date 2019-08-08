利奇馬颱風來襲，8日清晨又遇地震，教育部統計各級學校災損，至8日下午3時止，共有70所學校及國家圖書館、台灣圖書館2館受損，初估災損金額228萬餘元。

以災損地區來看，新北市24校最多、台北市22校次之，宜蘭縣12校再次之。以縣市受災金額區分，宜蘭縣97萬最多，新北市51萬次之，台北市37萬再次之。

以學校區分，受災程度最高是宜蘭羅東高工，災損81萬元；新北市彭福國小50萬元次之；屏東縣民和國小20萬再次之。

(旺報 )