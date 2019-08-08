台北101阻尼器（Wind Damper）示意圖。(中央社)

今晨大地震把不少人都從睡夢中驚醒，宜蘭外海8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣6級，台北市等地區也有4級震度。而強颱立奇馬也步步侵逼，北北基桃竹等縣市明天也都公布停班停課，不管是強震還是強颱最有感的當屬台北101了，台北101今表示，今天風阻尼器擺幅高達15公分，是歷年地震第2大擺幅，也是歷史第4大。

台北101今早表示，台北101經全場檢查審視後，確定設備與營運均正常，台北101的阻尼器擺動幅度達15公分，雖然視覺上看來不甚明顯，但也是歷年地震次高紀錄；今年4月18日，花蓮發生規模6.1地震，台北101阻尼器擺幅達到20公分，創下歷年地震最大紀錄。不過101也補充，阻尼器主要是減緩強風造成的大樓擺動，因此颱風造成的擺幅容易大於地震造成。

台北101觀景台的風阻尼器（Wind Damper），全名為「調諧質量阻尼器（Tuned Mass Damper）」，直徑達5.5公尺；總重量達660公噸，由41層厚達12.5公分的鋼板焊接而成，由92樓懸吊到87樓，是台北101大樓防風抗震的重要結構之一，據說可以抵銷台北101大樓40%的晃動，也讓台北101大樓更安全。

風阻尼器由質量塊（慣性力）、彈簧（彈性恢愎力）與阻尼（能量消散）所組成，當地震、強風發生時，阻尼器會產生反作用力，抵銷外力的震盪與搖晃，讓在台北101內部參觀的旅客以及大樓的工作者，不僅穩妥安全，更減少震動造成的不舒適感。

(中時電子報)