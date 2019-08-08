強颱利奇馬來勢洶洶，宜蘭縣政府南偏東方36.5公里今（8日）凌晨5時28分又發生芮氏規模6.0大地震，據中央災害應變中心統計至8日晚間9時止，釀成1人死亡，已發布黃色警戒263條土石流潛勢溪流，逾2萬戶停電，台電持續搶修中。

中央災害應變中心今（8日）下午8時許舉行第5次工作會報，由內政部長徐國勇主持。徐國勇表示，要把握防颱黃金3小時，疏散撤離及船上移工安置要更加確實，只要有疑慮，立即陸上安置，「寧可提早、務必把握！」

徐國勇表示，請各縣市政府特別注意不可忽略強風，招牌以及工地圍籬都要再次確認，另外，「觀浪的人很奇怪，該強制就強制。」已有很多縣市宣布停班停課，再次呼籲全國民眾沒有絕對必要，請不要出門。

中央災害應變中心統計，全台曾停電2萬2781戶，目前桃園市復興區894戶待復電，預計8日晚間11時恢復供電；基地台受損9座，已修復；天然氣停氣300戶，已修復；另外，台中市約900戶減壓供水，已恢復正常供水。

中央氣象局表示，強颱利奇馬將於8月8日晚間接觸台灣東北部陸地，影響台灣最劇烈時間為8日至9日；台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防強風豪雨。

9日西半部及東北部地區有豪雨以上等級發生的機率，東部及東南部地區有焚風發生的機率。坡地重點區為新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗山區，縣市內易成孤島地區與危險聚落需加強警戒。

(中時 )