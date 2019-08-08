榮獲台北市電影委員會「第一屆臺北市國際影視攝製投資計畫」資金補助、萬眾期待的新加坡金獎導演陳哲藝第二部長片《熱帶雨》，將在多倫多國際影展競賽單元進行世界首映，過去，多倫多影展競賽單元入選電影包括有奧斯卡金像獎最佳影片《月光下的藍色男孩》等，獎項深具指標性意義。

今年的競賽單元中，共有十部長片進行世界首映，《熱帶雨》為今年唯一一部入圍的亞洲電影，並將共同角逐單元競賽大獎。評審團有希臘製片雅典娜瑞秋特桑加里、柏林國際影展藝術總監卡洛切斯川以及Variety雜誌影評潔西卡江。去年該獎項得主為導演何蔚庭的《幸福城市》奪得。

被稱為奧斯卡風向標的多倫多國際影展將於9月5日至15日舉行，是北美規模最大的影展，常有角逐國際大獎的強片在此首映。曾於多倫多參展的影片包括有《臥虎藏龍》、《貧民百萬富翁》、《王者之聲》、《自由之心》、《模仿遊戲》、《樂來樂愛你》、《意外》以及《幸福綠皮書》等，而這些影片在奧斯卡金像獎上均有所斬獲。

電影《熱帶雨》由臺北市政府、台北市文化基金會、台北市電影委員會推動執行的「臺北市國際影視攝製投資計畫」投資項目，新加坡電影委員會亦參與補助本片。台北市電影委員會表示，「臺北市國際影視攝製投資計畫」主要宗旨是吸引國外資金來台灣，為本地影視從業人員創造更多就業機會。首屆「臺北市國際影視攝製投資計畫」資金補助計畫入選作品即傳來捷報，讓臺北市於國際曝光率大大提升外，製片亦邁向更國際化。

《熱帶雨》電影海報。

台北市電影委員會並表示，第一期國際影視攝製投資計劃以總投資新台幣三千萬元吸引了總金額八億餘元的5部影視製作品。期許透過「國際影視攝製投資計畫」的持續推動，得以吸引更多外國資金，扶持臺灣影視產業更蓬勃發展，並以城市行銷活絡觀光週邊產業，吸引更多國際創投資金，帶動影視產業投資規模與獲利，為臺灣影視產業拓展更大國際市場。

《熱帶雨》將在9月8日於多倫多影展貝爾電影院世界首映，陳哲藝導演、女主角楊雁雁以及製片陳思恩將連袂出席。

(中時 )