強颱利奇馬來勢洶洶，新北市政府宣布9日停止上班、上課。雙和醫院表示，9日暫停一般門診及檢查，急診和住院服務照常辦理，預計住院的病友，敬請等候專人通知住院報到時間。如有相關問題，請致電（02）2249-0088轉分機2019至2022。

(中時 )