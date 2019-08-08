山東航空取消花蓮包機，陸委會表示，據交通部民航局對外表示，山東航空包機是申請到10月底，並有對外公告，暫停該航線包機，係由航空公司自行視市場狀況機動調整。

陸委會指出，依據過去情形，陸客來台人數增加或減少，兩岸航空公司將視市場旅客人數及需求狀況機動調整，採取放大或縮小機型、機動取消或簡併部分航線或航班，以為因應。

至於兩岸航空公司是否有調整機型、簡併航線及減少航班等措施，陸委會持續會同交通部民航局密切關注。

(中時 )