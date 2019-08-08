山東航空取消花蓮包機陸委會回應了 22:332019/08/08 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 山東航空取消花蓮包機，陸委會表示，據交通部民航局對外表示，山東航空包機是申請到10月底，並有對外公告，暫停該航線包機，係由航空公司自行視市場狀況機動調整。 陸委會指出，依據過去情形，陸客來台人數增加或減少，兩岸航空公司將視市場旅客人數及需求狀況機動調整，採取放大或縮小機型、機動取消或簡併部分航線或航班，以為因應。 至於兩岸航空公司是否有調整機型、簡併航線及減少航班等措施，陸委會持續會同交通部民航局密切關注。 (中時 ) #航空 #包機 #陸委會 #公司 #航空公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 錯過班機怎辦？空服員曝省荷包秘招 15:592019/08/04 旅遊 香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 生活 受香港機場流量管制影響 相關航空公司取消部分航班 13:572019/08/05 生活 加拿大航空推父親節優惠 飛北美13423元起 17:302019/08/06 旅遊 民航局證實 馬祖第二家航空公司有譜 18:222019/08/06 生活 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 11:572019/08/07 國際 航跨界打造機場觀光農業 桃市府交流 15:162019/08/07 政治 利奇馬颱風影響 立榮今調整10航班 12:522019/08/08 生活 進口貨櫃藏207公斤安非他命 澳洲一航空公司職員被捕 18:262019/08/08 國際 長榮員工告空服工會幹部 蘆竹警方傳作筆錄 18:592019/08/08 社會 兩岸熱門新聞 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 港民明發起「萬人接機」 機管局限進入T1旅客登記 - 兩岸 巴黎聖母院重建設計競賽 大陸建築師奪冠 - 兩岸 欲加之罪 台商恐不知不覺觸法 - 焦點新聞 - 旺報 遇天災、颱風假 如何給薪 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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