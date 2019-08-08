針對民進黨政府及民進黨黨務幹部近期對宗教團體惡意打壓、抹紅及不實指控，國民黨今天發布新聞稿表示，黨主席吳敦義昨天在中常會指民進黨人士污衊宗教系統遭紅色滲透的說法，根本是搞「紅色恐怖」，共產黨已逐漸開明，民進黨卻學過去的共產黨，可惡至極！

國民黨說，中常委曾文培等19位中常委昨天在中常會中提案，指民進黨副秘書長林飛帆日前指控：中國大陸以各種方式對臺灣進行「紅色滲透」，包含各宗教系統；並指去年「九合一」選舉支持「反同婚」各宗教團體也和大陸官方密切相關，企圖引導將不配合民進黨主張者，皆指涉為中共代理人，全臺宗教界強烈反彈，各宗教團體並要求民進黨、蔡英文必須道歉。

提案也指，民進黨秘書長羅文嘉因多年前個人與天主教宜蘭教區房舍租賃糾紛，近來屢次在公眾平臺及媒體，對天主教總主教進行人身攻擊。天主教會臺北教區表達強烈抗議，憤而退出民進黨宗教委員會，造成羅馬教廷的嚴重關切。

此外，民國106年，民進黨政府推動地方宮廟「減香滅爐」計畫，造成五萬人、上百間宮廟群情激憤同聲譴責，集結臺北凱道，抗議政府企圖打壓中華傳統文化及民間信仰。

提案指民進黨全面執政後無法解決紛爭，卻不斷製造社會對立，現在公然利用中央執政權，不分青紅皂白的抹黑、抹紅各宗教團體，侵害憲法保障宗教信仰自由。曾文培等19位中常委建議國民黨動員各宗教寺廟、宮殿、教會共同強烈譴責民進黨，以維護及保障憲法賦予國人最基本的宗教自由權。

對此，吳敦義請組發會與宗教團體充分溝通，若宗教團體要抗爭，國民黨將在合法程度內共襄盛舉。

(中時 )