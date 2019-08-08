土耳其今天一天內發生兩起地震，一處在西南方愛琴海邊的庫薩達斯灣(Kusadasi Bay)，地震規模4.8，沒有太多損失；第二起發生西方內陸城市代尼茲利(Denizli)，地震規模達到5.8，有100座房屋受損，不少處建物天花板被震落，連市長會議室的牆壁也被震倒。

土耳其當地時間11點40分，位在庫薩達斯灣的土耳其第三大城市伊茲密爾港(İzmir)發生規模4.8的地震，地震深度18公里，頗大的搖晃造成市民的一陣恐慌，但他們主要是擔心是否觸發海嘯，伊茲密爾港的海灣環境較危險，所幸房屋沒有受損，也沒有海嘯。

土耳其當地時間下午15點20分，代尼茲利也發生地震，規模4.3級，不算太強烈；然而5分鐘後，(15點25分)，同一地方又開始搖晃，規模達到5.8級，連續的地震使不少房屋遭到破壞，震央所在的博茲庫特鎮(Bozkurt)最為嚴重，192戶個居民區裡有100戶受損，包括天花板被震落、門窗破壞、煙囪倒塌，還有一間清真寺的尖塔被毀。

Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem...(İlk görüntüler)

代尼茲利市長畢爾絲‧西利克(Birsen Celik )說，她的辦公室也被地震震壞，會議室一面牆被震倒，所幸那間會議室沒人。

目前傳出一些受傷報告，大多是輕傷，已送往醫院救治。許多市民被兩場接連發生的地震嚇著，他們一時之間不敢回到屋子，跑到戶外等待，可能入夜之後才會安心。

(中時電子報)