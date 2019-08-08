美空軍聯合空對地防區外巡航導彈JASSM

美國防部擬定對抗中共與俄羅斯挑戰中的重要軍事項目：聯合空對地防區外導彈(JASSM)，正在快馬加鞭大量製造，承接這項合約的軍工企業洛馬公司甚至為此在阿拉巴馬州新建大型廠房，以在未來數年內大量生產這種精準而極難偵測的超音速遠程巡航導彈，做為美軍在大國競爭中的重要戰略資產。

由洛馬公司所研發的聯合空對地防外巡航導彈型號為AGM-158，是一種大型的低可探測性巡航導彈，重量超過一噸。開發近10年後於2004年服役，目前美國空軍與澳大利亞、芬蘭都採用了此型導彈。除標準版本外，還另開發了射程更遠的升級版AGM-158B(JASSM-ER)，於2014年服役。

圖為美軍B-1轟炸機施放增程型聯合防區外巡航導彈AGM-158B (JASSM-ER)，目前JASSM只有一次實戰驗證，於2018年4月在敘利亞戰場上由B-1轟炸機施放19枚。（圖／美國空軍）

據《防務一號》報導，五角大廈今年加速增產JASSM的主要推動力與其他軍備增加的戰略目的相同，都是為了與中國大陸及俄羅斯日益升高的戰略對抗。根據美國防部預算文件指出，計劃中收購的JASSM從4900枚大幅增加到7200枚，時程上則準備在未來5年內每年購入1500枚，5年後更增加至每年收購2000枚。

報導說，由於軍方訂單既急且大，洛馬公司已在阿拉巴馬州建造一座面積達2萬平方公尺的新廠房來滿足軍方的需求。

目前美國軍方只有一次在實戰中使用JASSM，當時是2018年4月一次對敘利亞化學武器設施進行空襲中，由B-1轟炸機發射了19枚進行轟炸。

報導指出，雖然實戰經驗並不多，但美軍對此一新式武器抱有極大期望。太平洋空軍司令查爾斯．布朗將軍表示，要大幅增加JASSM庫存，他甚至還想要為空軍裝備遠程反艦巡航導彈，算是JASSM的反艦版本。

報導表示，像JASSM與當下相當熱門的高超音速武器，都被視為未來戰爭的重要武器，因為它們具備低雷達可探測性，同時可以在具有高度威脅的敵方防區之外發動攻擊。

(中時電子報)