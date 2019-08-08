因應強颱利奇馬來襲，交通部台鐵局表示，明天中午12點前北迴線、宜蘭線各級列車全部停駛；基隆－彰化間對號列車停駛，彰化－潮州間對號列車折返行駛。

台鐵明日行駛狀況：

一、西部幹線(基隆-潮州間)：

(一)對號列車：(基隆－彰化間)停駛，(彰化－潮州間)列車折返行駛。

(二)區間車：(基隆－彰化間) 視風雨狀況機動行駛，彰化以南正常行駛。

二、東部幹線(八堵-台東間)：

(一)北迴線(蘇新-花蓮)、宜蘭線(八堵-蘇新、蘇澳)：各級列車全部停駛。

(二)花東線(花蓮-台東間)、南迴線(高雄-台東間)：各級列車正常行駛。

三、支線：平溪線、深澳線、內灣線及六家線停駛，集集線、沙崙線正常行駛。

四、8跨9日東部幹線加開樹林=花蓮間普悠瑪5252次(樹林21時59分開，停靠：板橋、台北、松山、宜蘭、羅東)；花蓮=樹林間普悠瑪5251次 (花蓮22時20分開，沿途停靠：羅東、宜蘭、松山、台北、板橋)。

五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)台鐵局官方網站，網址：（http：／／www.railway.gov.tw／tw／index.html）

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

六、退、換票及改乘相關訊息

(一) 自本島海上颱風警報發布之日起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。

(二) 使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

(中時 )