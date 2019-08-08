第9颱風「利奇馬」轉為強烈颱風，北北基、宜蘭縣明天（9日）停班停課，全聯稍早表示旗下宜蘭傳藝園區休園一天。

至於，量販、超市包括家樂福、愛買、全聯、美廉社目前都表示明天正常營業，但會評估風雨狀況再調整。

(中時 )

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