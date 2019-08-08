韓國人氣團體「VIXX」主唱LEO超期待與台灣粉絲相見，他的個人演唱會將於本月24日晚間在ATT SHOW BOX大直演出，為此他特地用中文寫下問候，跟星光們相約「不見不散」！

LEO也錄製問候影片，表示這次要帶著個人第二張迷你專輯《MUSE》和大家相見，演出之外也想跟大家互動；而《MTV我愛偶像LULU LAND》特地前往韓國訪問LEO，他對主持人透露難忘芒果冰和牛肉麵，此外還擔任舞蹈老師教學最新主打歌〈Romanticism〉，讓Lulu笑說：「好像在當練習生。」兩人還玩起「鐵鍋爭霸戰」，你來我往讓現場陣陣爆笑。

LEO個人出道滿1年，31日在自己的社群網站上表示感謝大家的祝福，並提醒大家：「對了，要一直走下去喔」，此外最近也在積極準備舞台劇演出，至於台北演唱會則蓄勢待發，將展現其充滿爆發力的「碳酸高音」。

「LEO 1st CONCERT [MUSE] IN TAIPEI」預計於8月24日晚間6時在ATT SHOW BOX大直舉行，票價為台幣A區NT$3980/ B區NT$2980/身障席NT$1990（全區對號入座），相關詳情可洽主辦單位中華文創娛樂。

LEO寫信問候台灣粉絲。

(中時 )