惟毅、趙正平、大根、朱海君近日參加TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，本周介紹歐陸美食。主持人曾國城透露若有長假，最想體驗歐洲自由行，尤其沿著冰島一號公路自駕，欣賞火山、地熱、萬年冰川、享受當地美食，是他人生必做清單之一。常出外景的高伊玲推薦匈牙利美食，認為台灣旅客接受度很高。正值農曆七月，眾星私下聊出遊禁忌和個人住房習慣，Dora（謝雨芝）在飯店睡前會放佛經、惟毅則在意房間是否有壓迫感、淺眠的高伊玲絕不住有霉味的房間，並攜帶線香。

Dora只要住外面飯店，進房前一定先敲門說：「不好意思打擾了。」並說明這次會住幾天，她怕睡到一半電視突然打開，睡前還會用手機播放佛經。她回憶，有一晚忽然感到整個背脊發涼，當下她心裡馬上默念，「不好意思，我真的只是來睡兩天，曾子余住樓上，他不怕，若你比較調皮，可以找他聊天，不要找我。」神奇的是，講完這些話就沒事了。

Dora（左）曝靈異住房經驗。（TVBS提供）

惟毅建議大家平時外出，可依個人信仰攜帶護身符讓自己安心，他強調：「無論有無信仰，到了一個新地方，禮貌這件事情一定要做到。」某次他住進日本一間又大又漂亮的飯店，當時他除了先敲門，開門後還側身進房，「但我那天一開門，除了出來的風很涼，還覺得房內有壓迫感，有東西一直在看我。」有過類似經驗的他想要再觀察一下，但這股感覺從臥室跟著他到廁所，準備關起窗簾的剎那，竟發現窗戶上有一灘被漂白過的紅色字跡，他強調，「絕對不是紅酒！似乎有血跡潑上被洗掉。」當下感覺怪異的他立刻要求換房。

(中時 )