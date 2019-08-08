俄國軍事試驗場的彈道飛彈發生液體推進劑火箭引擎爆炸，造成2人死亡，4人受傷，甚玉當地的輻射值還一曾經短暫上升，尚不知事故與輻射上升的原因。

塔斯社報導，俄國國防部發表聲明說：「在阿爾漢格爾斯克地區(Arkhangelsk)的國家飛彈試驗場，發生液體推進劑火箭發動機試驗，結果發生了火災，引發爆炸。事故造成6名火箭專家遭受了不同程度的傷害，2名專家不幸死亡，其他專家還在醫治中。」

阿爾漢格爾斯克地區位在莫斯科以北960公里的白海灣內，另一重要軍事基地北德文斯克(Severodinvsk)以西的30公里處。

阿爾漢格爾斯克地區的州長說，飛彈基地的火災不會引發其他問題，平民無需撤離。

事故原因正在調查中。據了解，此事件發生在民間專家的工作期間，沒有軍方人物。

奇特的是，當局發言人卡森尼雅‧尤迪雅(Kseniya Yudina)告訴塔斯社，爆炸發生後，北德文斯克的自然背景輻射值曾短暫上升。她說：「輻射值的短暫上升，在大約是在中午。」

報導沒有寫道輻射值與飛彈事故的關連，彈道飛彈的引擎與燃料段，屬於化學燃料火箭，與核物質無關，飛彈裡會有核物質的地方是核彈頭，然而若要處理引擎，應該會先把彈道段拆卸再處理，再者，核彈頭只要不引爆，其實並不容易造成核汙染。

莫斯科時報報導，有關輻射上升是誤傳，市政府官員表示，環境背景輻射完全正常。據官員稱，截至2017年初，北德文斯克的人口為18萬5千人。

國際文傳電訊社援引未具名安全消息人士的話說，火箭引擎爆炸發生在阿爾漢格爾斯克地區悠諾科薩村(Nyonoksa)附近的一個武器試驗區。當地沒有因為事故造成有害物質排放到大氣中，背景輻射是正常的。

(中時電子報)