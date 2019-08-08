國民黨台南市黨部主委謝龍介8日晚間表示，洪秀柱將把戶籍遷到台南市東區，對戰民進黨現任立委王定宇，謝龍介表示佩服，很驚訝洪秀柱南下挑戰。

根據，《聯合新聞網》報導，謝龍介說他沒想到洪秀柱要南下，也不知道她為何挑台南，不過還是感謝洪秀柱相助，認為應該能帶動話題，抄熱選情。

對此，洪秀柱今天晚間接受《上報》訪問證實，她確實有意到台南艱困選區競選立委，且已完成遷籍作業。洪秀柱並笑說，「我連被換柱都不怕了，還有什麼好怕的」！

(中時電子報)