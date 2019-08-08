洪秀柱遷戶籍對戰王定宇 謝龍介佩服 22:302019/08/08 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立委陳杰曾於8月2日拜會洪秀柱，洪秀柱允慎重考慮參選艱困區立委。（圖／陳杰提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台南市黨部主委謝龍介8日晚間表示，洪秀柱將把戶籍遷到台南市東區，對戰民進黨現任立委王定宇，謝龍介表示佩服，很驚訝洪秀柱南下挑戰。 根據，《聯合新聞網》報導，謝龍介說他沒想到洪秀柱要南下，也不知道她為何挑台南，不過還是感謝洪秀柱相助，認為應該能帶動話題，抄熱選情。 對此，洪秀柱今天晚間接受《上報》訪問證實，她確實有意到台南艱困選區競選立委，且已完成遷籍作業。洪秀柱並笑說，「我連被換柱都不怕了，還有什麼好怕的」！ 洪秀柱到台南選立委 王定宇：尊重努力的人 (中時電子報) #2020大選 #立委 #台南 #洪秀柱 #謝龍介 #王定宇 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚謝龍介是陸戰隊 韓國瑜吐槽一句 20:422019/08/04 生活 2020大選 黃偉哲將盡力促成蔡賴會 12:522019/08/05 政治 台南第六選區 王定宇拚連任 藍營迄未推人選 09:252019/08/06 政治 2020大選 他分析後驚呼「這現象」前所未有 08:232019/08/08 政治 郭柯會？ 劉宥彤：「或許不能否認」 17:192019/08/08 政治 高潞答辯書鳴冤：時力停權建請案不符比例原則 17:582019/08/08 政治 換掉腐敗政府！人民最大黨廣納菁英參選2020立委 19:222019/08/08 政治 蔡英文猛打經濟牌 扁：人民無感 19:572019/08/08 政治 胡幼偉：2020大選關鍵 不在郭台銘 21:222019/08/08 政治 時力確定開除高潞以用 台大教授鄭秀玲將遞補不分區 21:112019/08/08 政治 政治熱門新聞 阿扁也傻眼！小英帶花媽出國幹這事 - 政治 黃暐瀚驚爆：他會選2020「三腳督」已經成形 - 政治 洪秀柱遷戶籍對戰王定宇 謝龍介佩服 - 政治 內鬼是誰？他揭藏身韓市府48人中 - 政治 洪秀柱精神 昔遭換柱今走進艱困選區選立委 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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