估風速達8級 淡海輕軌明上午停駛 22:382019/08/08 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡海輕軌明日上午全線停駛，後續將視颱風情形重啟營運。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬來襲，新北市已宣布明日停班停課，依據中央氣象局預估，新北市明日上午6 時到中午12時平均風速為7至8級，陣風為10至11級，淡海輕軌已達暫停營運標準，將於明日上午6時起全線暫停營運。 新北捷運公司表示，後續將視新北市政府發佈之颱風情形及現場實際狀況重啓營運，民眾搭車前請先透過新北捷運公司官網查詢。 (中時 ) #新北 #營運 #北市 #公司 #風速 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲到新北迺夜市 吃魚沒被卡 21:192019/08/04 政治 車禍截肢警陳昭宏 參選新北第一選區立委 22:592019/08/04 政治 截肢警陳昭宏 參選新北一選區立委 04:102019/08/05 地方新聞 2019新北文學獎8／10截止收件 04:102019/08/06 藝文副刊 新北土水青年培訓營 環教紮根高校生 17:152019/08/06 生活 綠色運輸 新北停車場電池交換站公開標租 17:342019/08/06 生活 新北節能媒合會 下單優惠6折起 04:102019/08/07 地方新聞 新北義民爺嘉年華 國際友人也來哈客 04:102019/08/07 地方新聞 新北射空品3箭 拚2023無煤城市 11:372019/08/07 政治 新北抽驗市售抗菌襪 3成毫無抗菌力 15:572019/08/07 生活 社會熱門新聞 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 最難過的父親節 軍人自戕案今解剖 父疑兒整月未寫莒光日記不單純 - 社會 宜蘭驚傳殺妻！熟齡陸配遭砍10多刀不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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