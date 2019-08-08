強颱利奇馬來襲，新北市已宣布明日停班停課，依據中央氣象局預估，新北市明日上午6 時到中午12時平均風速為7至8級，陣風為10至11級，淡海輕軌已達暫停營運標準，將於明日上午6時起全線暫停營運。

新北捷運公司表示，後續將視新北市政府發佈之颱風情形及現場實際狀況重啓營運，民眾搭車前請先透過新北捷運公司官網查詢。

(中時 )