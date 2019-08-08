洪秀柱辦公室發言人李昶志證實，柱姐已於7日委託助理持委託書，完成遷戶籍到台南第六選區的程序，「她願意為國民黨出戰艱困選區，希望藉此提升國民黨的士氣。」

尋求連任的王定宇面對柱柱姊南下與他對戰，他說，只要是願意為這個選區努力並投入的人，都值得被尊重，任何人來到這一個選區，他都予以尊重，也尊重不同政黨提名策略。他強調，他從來都不認為這個選區是輕鬆選區，在他心中，這個選區之於他也同樣艱困，「面對的是選民期許，每一天都兢兢業業。」

台南市國民黨黨部主委謝龍介得知洪秀柱將南下參選第六選區，第一時間坦言很驚訝，他強調，艱困選區如果有人要選，當然是好事，黨自然是樂觀其成。他說，洪秀柱擁有高知名度，雖然台南之於她可能是陌生選區，不過，名氣應該有加分，至於到台南來對選戰能發揮什麼效益，目前還無法評估。

謝龍介面對洪秀柱將南下參選，連說了數次「很訝異」，他直言，面對艱困選區，徵召誰選，台南市提名小組已經有底，「之前沒有想過(洪)這個人選，我們已經準備好人選，也已籌備提報到中央，目前尚未接到黨中央的通知，會再跟黨中央了解看看。」

謝表示，台南市6個立委選區，之前已有5個選區都確定參選人，只剩下第六選區，市黨部原本都已規畫好人選送中央，就等中央開會確定公布，沒想到洪秀柱要南下。

地方人士表示，國民黨昨天宣布第三選區徵召里長童小芸對上陳亭妃，因實力懸殊，被外界解讀棄戰，今天就傳出洪秀柱要來選第六選區，有人因此打趣，「這樣，王定宇的面子比較大。」認為國民黨派出前主席跟王定宇征戰，也不是壞事。

值得一提的是，王定宇2016參選立委曾安排布袋戲當助選團展開巡演，當時曾拿換柱風波作為故事情節，劇情提到柱柱姊為了黨出馬，諷刺全黨男人只剩一張嘴，如今傳出洪秀柱來南下參選，即有選民聯想當年這齣布袋戲，直呼好巧。

(中時 )