香港反送中運動持續發酵，有市民發起明天（9日）至下周日（11日），一連3天「萬人接機」集會。據《香港01》報導，機場管理局發言人表示，明天早上6點起，離境旅客須持有登機證及護照，才可進入在一號客運大樓（T1）旅客登機櫃檯。機管局網站也發出針對集會的重要通知，但並無列出上述提示。

香港民間團體發起7月26日在機場接機大廳「和你飛」集會，獲得警方不反對通知書，當日集會大致和平。網上有人再號召從明天起，一連3日到機場「萬人接機」，但這次並無人申請不反對通知書，今天警方記者會提及明天的集會，表明需要通知警方，否則有可能違法。

機管局發言人表示，留意到網上有人發起於8月9至11日於機場集會，為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，於8月9日至8月11日的早上6時至晚上11時59分期間作出特別安排，規定持有有效機票或於24小時內離港的登機證以及有效護照的離境旅客，或持有相關証件的機場員工，方可進入一號客運大樓離境大堂的旅客登機櫃檯。

發言人表示，機場保安人員會在現場協助旅客或機場員工進入該處範圍；機管局會與機場業務伙伴保持緊密溝通，及有應變措施，確保機場運作正常。

香港機管局網站在傍晚6點20分，發出重要通知，並無提及上述措施，僅稱「香港國際機場將維持正常運作，旅客請預留充裕時間前往機場。旅客出發前往機場前，請查閱機場網頁或「我的航班」APP有關航班最新情況，亦可向航空公司查詢有關航班最新情況。」

(中時 )