連46槓 威力彩頭獎上看20.5億元 22:442019/08/08 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩連46槓，下期買氣將激增、颱風過後各地湧入排隊人潮，頭獎上看20.5億元。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 史上最大的父親節賀禮、18.2億元的威力彩頭獎確定槓龜；台灣彩券表示，連46槓的威力彩，預估下期銷售金額達7億元，頭獎累積金額預估為上看20.5億元；若由1人獨得，不僅是今年最高單注頭獎幸運兒，也是第四屆以來第3高的單注獎金。 威力彩第108063期今晚開獎，根據台彩網站公告顯示，第一區開出的號碼依大小排序分別為07、08、15、19、34、38，第二區中獎號碼為08號，不僅頭獎沒人中，連貳獎都摃龜。 (中時 ) #頭獎 #威力彩 #槓龜 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩頭獎上看16.5億元 二獎也上看千萬元 12:132019/08/05 財經 再破今年新高 威力彩今晚頭獎上看16.5億元 13:252019/08/05 生活 威力彩又摃 下期頭彩上看18.2億元 22:112019/08/05 財經 衝向第3高 威力彩下期頭獎18.2億元 23:202019/08/05 生活 他爽中樂透大獎！每月躺拿38萬 08:202019/08/08 日常 颱風夜再槓龜！逼近最長連槓紀錄 威力彩下期上看20.5億 20:532019/08/08 財經 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲！8縣市周五放颱風假 苗栗以南正常上班課 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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