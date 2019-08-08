史上最大的父親節賀禮、18.2億元的威力彩頭獎確定槓龜；台灣彩券表示，連46槓的威力彩，預估下期銷售金額達7億元，頭獎累積金額預估為上看20.5億元；若由1人獨得，不僅是今年最高單注頭獎幸運兒，也是第四屆以來第3高的單注獎金。

威力彩第108063期今晚開獎，根據台彩網站公告顯示，第一區開出的號碼依大小排序分別為07、08、15、19、34、38，第二區中獎號碼為08號，不僅頭獎沒人中，連貳獎都摃龜。

(中時 )