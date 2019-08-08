易遊網自2015年以行動旅行社為概念打造「手機易遊網」APP，成為全台旅行社首家推出「旅遊全商品一站式購足」的旅遊APP，現在將APP重大改版外，更宣布已搶先同業，開發出與Google語音助理合作的服務，消費者只要透過Google助理查詢，就會導入旅遊商品的語音服務流程，讓消費者往後多了個用語音就能便利搜尋的選項。

據易遊網調查，2016年易遊網行動營收佔全公司14%，今年統計至上半年為止已超過35%，且APP轉換率已高於PC，顯見消費者透過手機購買旅遊商品的行為日趨顯著，因此盼投入語音開發能提供消費者更多樣化、便利的行動搜尋機制。

易遊網的「ez小管家」在Google助理上的應用，包含查詢機票、住宿、票券與國外跟團商品，作業系統若為Android，長按 Home鍵即可開啟Google助理；如果是iOS作業系統，至APP Store下載Google助理APP，開啟後對Google助理說：「我要跟易遊網說話」，即能觸發ez小管家並開啟對話，只要遵照小管家的指示，回覆想查詢的城市及航班日期，就能輕鬆搜尋到世界各地的來回、單程機票。

(中時 )