德國漢堡檢察官週四表示，一名92歲的前黨衛軍(Schutzstaffel)的男子將於10月份接受審判，他被指控在第二次世界大戰期間，在納粹死亡集中營謀殺5,230名囚犯，其中許多是猶太人。

路透社報導，漢堡檢察官的發言人表示，嫌犯已經部分認罪，但沒有透露更多細節。根據德國的法院案件規則，嫌疑人的全名未公佈，僅透露叫布魯諾 D.(Bruno D)，他被指控在1944年8月至4月期間，以普通黨委軍的身份，在格但斯克附近的施圖特霍夫集中營(Stutthof)集中營參與殺戮猶太人的種族滅絕罪。

施圖特霍夫集中營位在波蘭，它也被保留下來成為歷史記憶，提醒人們曾經的傷痛。(圖/美聯社)

據報導，他承認他曾集中營任職，並且承認他知道人們被推入毒氣室，並且他也看到屍體在火葬場被燒毀。不過，他並不為此內疚。

據媒體報導，他的一段自白是「就算我離開也不會有什麼改變，他們一樣找到別人做同樣的事。」

據猶太紀念博物館網站介紹，在納粹主政期間，施圖特霍夫集中營大約處決並毀屍了6萬5千人，其中包括許多猶太人。檢察官認為，多數人是被子彈射殺，或用致命的齊克隆B(Zyklon B)毒氣給毒死。

漢堡檢察官在4月份指控他時，要詳細調查老人在「謀殺機器」中扮演什麼角色，即使是機器中的一個齒輪，仍然必須為執行殺人命令負責。

然而，由於他在犯罪時只有17歲或18歲，他將在青年法庭受審，有不同的審判標準。但是如果被判有罪，他仍然可能面臨徒刑。

老人現在身體虛弱，意味著庭審限制在兩到三個小時之間，到目前為止，庭審已安排到12月。

(中時電子報)