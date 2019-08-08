王力行（左起）、郝龍斌、陳長文、馬英九、張祖詒、許歷農及高希均出席郝柏村新書發表會。（鄭任南攝）

前行政院長郝柏村出版回憶錄，8日上午舉行發表會，前總統馬英九表示，台灣在1895年被割讓給日本後就抵抗日軍侵台，犧牲10萬人，最早抗戰的就是台灣人。有人說台灣人沒抗戰、沒抗日，完全是違背歷史的說法，到現在的課綱還講「台灣未定論」，完全是胡說。

郝柏村今年滿100歲，兒子郝龍斌8日上午代為在信義誠品書店舉行「郝柏村回憶錄」新書發表會，包括馬英九，102歲的蔣經國文膽張祖詒，以及今年同樣滿100歲的退役上將許歷農、海基會首任秘書長陳長文等人均出席。

馬英九致詞表示，郝柏村花了10年25萬字寫成的百歲回憶錄，是用生命、鮮血寫成捍衛中華民國的史詩，還原抗戰歷史真相，長期堅持對日抗戰是國民政府主導。

馬英九指出，有人稱美軍轟炸台灣，台灣是抗戰受害者，根本是曲解抗戰史觀與台灣的地位。部份人更絕口不提台灣在1895年割讓給日本後初期，台灣浴血抵抗日軍侵台6個月的乙未戰爭、犧牲10萬同胞的歷史。

馬英九說，最早抗戰的就是台灣人，有人說台灣人沒抗戰、沒抗日，完全是違背歷史的說法，他看到現在的課綱還講「台灣未定論」，完全是胡說。

(中時電子報)