莫拉克風災屆滿10週年，高雄市政府8日在杉林大愛園區舉辦一系列感恩紀念活動，市長韓國瑜偕前總統馬英九、前副總統吳敦義、前行政院長劉兆玄及唐獎基金會、紅十字會、佛教慈濟慈善事業基金會等多位嘉賓，與當年遭風災重創，遷移原居地的受災戶，齊聚杉林大愛園區，共同出席感恩晚會。透過系列活動、記錄片和成果影像展現成果，幕幕溫馨感人，韓國瑜也勉勵小林村居民共同攜手邁步向前，走出傷痛、展望未來，一起迎接高雄新希望。

韓國瑜表示，重建是一條漫長的道路，雖然過程中他沒有全程參與，但對小林村的居民來說，這10年來可謂點滴在心頭，因此自他上任後就即宣布放棄小林村國賠案的上訴，這對小林村民來說，可說是一種遲來的補償，他強調，讓災民得以無負擔的正常生活，是市府責無旁貸的責任。

韓國瑜指出，醫療、經濟、教育及建設，是原鄉發展的四大難題，為此，他已責成原民會跟經發局努力推動原鄉發展，並請觀光局全力推動原住民商圈，另一方面，也請小林村民配合市府，帶著美食、手工藝品、舞蹈及藝術走出去，與市府團隊共同開發更多收入來源，一起為原鄉經濟發展來努力打拼，他並期許，小林村民能與市府夠共同攜手邁步向前，走出傷痛、展望未來，一起迎接高雄新希望。

韓國瑜再次重申，市府存在的目的就是推動教育跟照顧弱勢族群，從今年開始，為照顧偏鄉地區學童，市府將在市區跟郊區共同推動雙語教育，今年預計推動24所學校，明年可望達到48所，有關偏鄉地區的教育，市府一定不會懈怠。

杉林區公所在杉林大愛園區辦理一系列感恩紀念活動；有家園重建主題展、產業建設、生活文化成果展等盛大的感恩晚會。現場有靜態重建成果展示、播放重建紀錄影集、杉林具特色的歌舞表演團體及在地農特產品展售等，歡迎民眾蒞臨參加。

(中時 )