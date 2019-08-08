：陸軍關指部派遣「衛星通信車」進駐烏來區公所支援災防預置任務。國防部提供

國防部今(8)日表示，依據中央氣象局最新資料顯示，「利奇馬」颱風暴風圈今日深夜將接觸臺灣東北部地區，今晚至明(9)日白天，將是颱風影響最劇烈的時刻，國軍各級部隊持續嚴陣以待，與民眾共同守護家園。

目前國防部及第二(東部)及第三(北部)作戰區災害應變中心維持一級開設，國軍除待命兵力3萬3千餘人外，目前分於宜蘭、新北、桃園、新竹及花蓮等25個處所預置兵力460人。另於蘇澳中正基地預置的AAV7兩棲突擊車2輛，已前推至蘇澳鎮公所前廣場，上述兵力與車輛，將可隨時執行救援任務。

其次，第三作戰區今日已派遣兵力82人，支援宜蘭五結、南澳鄉裝填沙包1,480包；亦協助新北烏來區執行民眾預防性撤離44人，以維護渠等安全；東引指揮部則派遣10人，支援東引鄉公所堆置沙包200包。

國防部指出，參謀總長沈一鳴上將今日特別前往宜蘭蘇澳鎮公所、新北烏來區公所慰勉預置兵力官兵，並瞭解指揮所開設與救援整備情形。沈總長肯定官兵的付出與辛勞，並關心官兵在外的食宿照顧，同時，叮嚀官兵執行救災時，須特別注意自身安全。

國防部強調，「利奇馬」颱風持續逼近臺灣地區，入夜後風雨亦將增強，國軍將密切關注颱風行進路線與災情狀況，並機動調整災防兵力，全力協助地方政府執行各項災防任務，保障民眾生命財產安全。

(中時 )