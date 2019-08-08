周刊報導柯郭已在1日見面，雙方甚至拿出民調討論，郭說要領先超過韓國瑜5/%才會下決定是否參選2020，柯文哲說此報導三分真七分假。資深媒體人黃暐瀚分析說，郭就是要選了，2020「三腳督」已經成形。

黃暐瀚指出，郭要選2020，看來態勢非常明顯，當一家周刊寫，是有人放話，但當兩家周刊寫就百分百有人放話，台北市長柯文哲說有三分真，郭柯有沒有見面已經不重要了，因為他們在見與不見保留了模糊空間，很多事其實不用見面也能談，柯郭一路走來，合作的默契已經超過大家想像的空間。當柯郭一個想前進國會、一個想選總統，中間還有一個王金平。總之現在郭選總統的機率非常高，柯郭結盟的機率也非常高。

黃暐瀚在政論節目《國民大會》點出，「三腳督」的局面已經成形，即使讓韓國瑜當上國民黨主席，郭台銘也不一定會因此接電話，因連前總統馬英九都連絡不上郭，馬英九、韓國瑜、王金平都有郭的電話，但就是打不通，黨中央一直被很多韓國瑜支持者說，「你都沒有出來喬郭台銘」，不過，現在的狀況是郭不能喬，而且喬不動，他就是要選了。

(中時電子報)