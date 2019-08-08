暱稱「小辣椒」的洪秀柱，4年前國民黨總統初選出線，卻出其不意面臨國民黨「換柱風波」，即使如此，她仍願意到國民黨艱困選區，為黨出征；一個深藍女子，前進深綠選區為黨付出，國民黨其它男人在哪裡？看看洪秀柱，想想自己，國民黨真的不該再鬥爭了！

洪秀柱自1990年連任8屆立法委員，資深程度僅次於王金平，意識形態鮮明的她，問政認真，4年前在黨內無人登記參選總統初選情形下，她是唯一登記參選的候選人，以高民調順利通過初選，卻在幾個月後被撤銷提名，換柱風波，引來輿論譁然。

然而，一路走來，洪秀柱愛國民黨黨之情切，非但沒有絲毫減損，甚至，在面對明年大選，藍營冀望挾著總統選舉聲勢，立委選舉也能扳回一城，希望她請纓「經營以往國民黨長期忽略地區，為艱困選區選民創造新選擇」。

這般艱困挑戰，換成其他「很會盤算」之人，要打仗，至少有幾成勝算才肯出征，犧牲打沒人肯幹，但洪秀柱一介女子，義無反顧南下蹲點，胸襟令人感佩；國民黨的男子漢們豈不汗顏？

台南市第六選區涵蓋所謂南關線(仁德、歸仁、關廟、龍崎)有民主聖地封號，藍營無人請纓出征，出動前國民黨主席一個深藍女子，出征深綠選區，箇中意涵值得玩味。

綠營評估，綜觀南市6立委選區，最藍的就是東區，以本屆市長選舉來說，國民黨高思博贏黃偉哲最多票就在東區，領先7405票，洪秀柱戶籍遷動東區參選該選區，不是毫無理由；然，除卻東區，其它行政區「綠油油」，深藍如何擄獲深綠民心？藍營打這張「刺客」牌，頗讓人意外，不過，倘若能因此凝聚國民黨士氣，這張牌就不容小覷。

(中時 )