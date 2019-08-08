三立週五戲《天之蕉子》周宜霈(大牙)在劇中飾演黃靖倫的鄰居，是位金馬小姐，她對自閉症黃靖倫百般照顧，但這位懂事的鄰家女孩卻突然看上楊小黎家中的義子陳謙文，並主動出擊，觀眾都笑說「那年代，女生這樣超主動的」、「怎突然變花痴了」。本週劇情發展由於周宜霈飾演的美娟過於主動，在陳謙文酒醉後誤將她當成心儀的楊小黎，進而發生關係。

陳謙文在之前才強吻過楊小黎，本週又與周宜霈拍親熱戲，大家都笑他有艷福。他說，其實在拍攝的當下沒有想太多，因爲投入在角色裏，但這場戲是他將人看錯，拍攝同時和2個女生親吻，拍完後才覺得有點奇特，好像在3P。而且在拍攝現場因爲旅舍房間不大，在房間裏擠了雙機攝影師、燈光師、場記⋯等，拍完的時後才感覺原來剛那麽多眼睛目睹他們的床戲。

如果現實生活中，遇到過度熱情的女生會怎麼辦？他說「如果過度熱情太主動的女生會拉開距離，先當朋友相處，再看有無發展機會」。《天之蕉子》是陳謙文出道以來拍最多床戲和親吻戲的一檔，也是第一次露很多的一檔。對於床戲尺度會是看戲劇整體的需要及呈現，這次也是因為有太多床戲及裸露的戲才逼自己塑身減肥，現在的身型體重也是出道以來最好的狀態。

《天之蕉子》中周宜霈熱情主動，她解釋這角色並不是送上門，只是想要多認識這個人，多跟他親近，看能不能找機會更了解他。她笑說，之前拍八點檔與黃少祺的床戲都在攝影棚吹著冷氣，但這次要在現場沒有風扇跟冷氣的狀態之下拍攝，兩人都流很多汗，但還要做很多親密的動作，並不舒服。

導演還要他們翻雲覆雨的不停滾床，但因為身上都有迷你麥，會不停的再接觸對方的身體及肋骨，所以過程一直忍痛，「好像在練核心肌群，演完這場戲，我們兩個都覺得自己的腹肌又多了一點厚度」。另外拍這場床戲最妙的是，陳謙文將她幻想成楊小黎，所以兩人要交錯出線劇情中，這是周宜霈第一次兩女同場拍攝，因為兩人動作要一模一樣，所以沒拍時還要一直緊盯著的楊小黎看。

(中時 )