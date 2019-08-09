訓練精良的特種部隊竟然遭一般民眾擊退？吉爾吉斯特種部隊「菁英安全部隊」7日嘗試拘捕前總統阿坦巴耶夫時，遭他的支持者群眾們頑強抵抗，不僅未能立即逮捕阿坦巴耶夫，甚至還有一名特種部隊成員送命。

吉爾吉斯前總統阿坦巴耶夫。（路透社）

據路透社報導，在與現任總統秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）成為政敵後，阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）遭吉爾吉斯國會指控涉嫌貪汙，並剝奪卸任元首後的刑事豁免權。吉爾吉斯斯坦國家安全委員會證實，菁英安全部隊奉命逮捕阿坦巴耶夫。

據俄羅斯衛星通訊社7日報導，當天傍晚，阿坦巴耶夫正與支持者們握手致意，隨後數名武裝人員突入其宅邸，人群開始尖叫逃散，隨後約有約有300-400名阿的支持者聚集在其別墅周圍，同特種部隊進行對抗。不過，吉爾吉斯斯坦國家安全委員會稱，特種部隊當天只攜帶了橡膠子彈，但阿坦巴耶夫的支持者們使用實彈回擊。

根據吉爾吉斯當地媒體電視台「艾普羅」（April）現場記者表示，阿坦巴耶夫的支持份子壓制了特種部隊行動；吉爾吉斯衛生部表示，一名部隊成員因胸部中彈，在醫院不幸死亡，且另大約有二十多人受傷。

不過，儘管支持者們打退了特種部隊的前幾波攻勢，但阿坦巴耶至今仍下落不明。俄新社稱阿坦巴耶夫已被警方逮捕，但據英國廣播公司8日最新消息，目擊者聲稱，阿坦巴耶夫目前仍沒有被特種部隊逮捕，支持者們還在為抵抗特種部隊做準備。

(中時電子報)