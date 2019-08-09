到底魔術強生過著多麼奢華的生活，從《TMZ》的這個爆料就可看出！根據《TMZ》報導，魔術強生最近展開一年一度的義大利豪華遊艇之旅，光是租借每日租金高達95萬美元的遊艇，6天下來就花將近600萬美元(約台幣1.9億)。

根據《TMZ》爆料，魔術強生一行12人搭上這艘名叫「阿奎拉」豪華遊艇，全長約86公尺，就像一座漂浮海上的高級飯店，因為這艘遊艇內有健身房、餐廳、熱水浴缸、按摩室與巨大室外平台，甚至有夜總會，共有28名船員服侍旅客。

不過魔術強生能夠如此奢華過日，也是他很會賺錢造成，畢竟打完13年效力湖人的輝煌職業生涯，他一手打造自己的商業王國，包含投資房地產、餐廳及金融等行業，都取得一定程度的成功，根據外界統計，目前他的資產已有12億美元。

儘管在商業王國取得空前成就，魔術強生卻在籃球領域上面並不成功，因為他先前在湖人擔任籃球事務總裁，雖然年薪破千萬美元，可惜他的運籌帷幄相當失敗，也讓湖人近年戰績低迷，更在今年4月突然無預警宣告辭去湖人總裁。

(中時電子報)