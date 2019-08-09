凱特與梅根

梅根自從去年5月嫁入英國王室後，各方總是不時品頭論足，把她和未來的王后，也就是嫂嫂劍橋公爵夫人凱特比個不停。無論是時尚品味，或是王室職責，都是評比的標準。

無論比什麼，似乎都涉及個人主觀意識，並沒有一定的標準。不過，據《太陽報》（The Sun）和《國際商業時報》（International Business Times）報導，有一點卻是毋庸置疑的，那就是梅根身高5英尺6英寸（約168公分），雖然高過英國女性5英尺4英寸的平均身高（約163公分），但和凱特比起來，卻還是矮了將近半個頭。

凱特身高5英尺9英寸（約175公分），雖然不如5英尺10英寸（約178公分）的已故婆婆戴安娜高，但卻比梅根高了7公分。儘管她在英國王室女性中算是「鶴立雞群」，但由於夫婿威廉王子身高6英尺2英寸（約188公分），因此她還是能隨心所欲，毫無壓力地穿上3.5英寸（9公分）的高跟鞋。

(中時電子報)