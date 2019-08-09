根據《The Athletic》記者阿米克報導，面對聯盟接連傳出球員罹患憂鬱症等心理問題，聯盟將推全新規定，要求30支球隊必須加強球員的心理健康，其中1條規定就是球隊需要配置1到2名心理健康領域的專業工作人員或精神科醫生。

也就是說，NBA高層將於9月12日跟各隊開會重點，就是各隊必須配置至少一名心理醫生，聯盟要求不僅如此，更期望各隊必須指定心理健康應急方案，且跟球員、工作人員溝通合適保密協議，就是希望球員不再受到心理疾病所苦。

光在去年，就有馬刺射手迪羅薩、騎士前鋒洛夫兩名球星公開坦承自己罹患憂鬱症，迪羅薩更是坦承，自己會在場上突然陷入低迷狀態，就是因為憂鬱症造成的，洛夫也公開爆料，目前聯盟當中至少有4成以上的球員出現心理方面疾病。

除了要求各隊配置心理醫生，聯盟先前也已通過兩隊各有1次挑戰判罰機會的全新規則，更在夏季聯賽當中搶先試用，未來雙方總教練各有1次挑戰機會，挑戰成功繼續保留挑戰機會，但假如挑戰失敗，就喪失挑戰機會且扣1次暫停。

(中時電子報)