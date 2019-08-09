8日清晨5點發生的有感地震，劇烈的搖晃讓不少熟睡的民眾從睡夢中驚醒，有女大生表示，自己當時裸睡驚醒後悔的想著「喔靠邀我果然不應該裸睡」，也引起許多裸睡的網友熱議。

女網友在《Dcard》，自己平常在租屋處有裸睡習慣，媽媽也知道，而且上次大地震後後，媽媽打來劈頭就說：「最近自己在家要穿衣服欸！」 原PO當時聽完後還有些無言，但8日的地震時，原PO卻後悔了，她表示，剛剛地震的時候我整個從夢中跳起來衝去牆邊尖叫，然後邊尖叫邊想：「喔靠邀我果然不應該裸睡」然後邊抖抖抖邊穿好衣服，地震也停了。

(翻攝自《Dcard》)

貼文引起網友熱議，不少裸睡的網友紛紛留言「裸睡+1搖晃當下要穿衣服難度真的翻倍....」、「我也是差點要裸體衝出門，才發現不對，緊急回去拿衣服」，也有人表示要開始進行一些解決方案，留言「我默默開始上網找全套可以穿出門的睡衣⋯」、「沒穿褲子的我聰明的抓著棉被衝去開門」

(中時電子報)