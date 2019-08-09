強烈颱風利奇馬襲台，導致交通大亂，台鐵、高鐵以及捷運紛紛做出應對，其中高鐵9日台中以北全線停駛，造成8日晚間高鐵站擠爆人潮，網友前往搭車時嚇壞，直呼根本逃難潮。

透過照片可以看到，高鐵台北車站擠滿人潮，排隊隊伍深不見底，大廳全都是人，就連上了高鐵後，也都是人擠人的情況，讓人忍不住驚呼根本是逃難潮，據網友表示，高鐵似乎是開放對號坐站票，也因此造成大亂。

除此之外，還有鄉民在《PTT》PO文抱怨，表示自己買的是對號座位票，沒想到到了現場發現滿滿都是人，他想上車都上不了，站務人員也直接狂吹哨子，大喊「坐下一班」，就關上了車門，讓他超傻眼。

鄉民抱怨，車子走道其實還很空，但一堆人擠在門口無法上車，站務人員只會咆哮吹哨，不想辦法疏通，讓自己權益嚴重受損，想要投訴高鐵。

對此網友紛紛表示：「去申訴啊，高鐵百分之百會受理」、「高鐵應變能力也太差...」、「扯耶，買對號座還上不了車」、「如果是我花了1000買票，我死也要撞進去」，但也有網友質疑：「你什麼也不做就看著車子開走？」、「總覺得還有事情沒講清楚」。

(中時電子報)