利奇馬颱風警報記者會_108年8月8日23:40發布(影/中央氣象局FB)

強颱利奇馬8日23時的中心位置在臺北的東方約 330 公里之海面上，氣象局預報中心課長羅雅尹預估，利奇馬的暴風圈將在深夜8日至9日凌晨接觸台灣陸地，對臺中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮及馬祖將構成威脅。週五8縣市停班停課。各影城也陸續公告不營業，或是再視風雨評估調整，請密切注意官方網站或社群網站資訊。

【威秀影城】

公告午夜00:00後之場次取消放映。

週五（9日）台北、新北、新竹、頭份、花蓮場次暫時關閉，將再視風雨評估調整。

【秀泰影城】

午夜00:00（含）後之場次取消放映。

週五（9日）場次暫時關閉，將再視風雨評估調整，預計於08/09早上於秀泰影城粉絲團以及IG發佈公告。

【國賓影城】

週五（9日）西門、微風、長春、中和、林口、淡水、新莊、八德將於9日早上10時前於國賓影城、國賓大戲院粉絲團以及國賓官網發佈公告，視當時風雨而定。南部據點（台南、高雄義大、高雄草衙道、屏東）及金門皆正常營業。

【新光影城】

8日晚間22時至9日中午前之場次取消放映。台中、台南新光影城目前正常營業。

週五（9日）上午8時於新光影城粉絲團以及[email protected]官方帳號公告調整。

【美麗華影城】

取消8日23時之後的場次以及暫時關閉9日所有場次。

9日早上8時另行公告營業資訊，請多加留意臉書粉絲團及APP公告。

【in89豪華數位影城】

9日的網路購票已停止，將視風雨狀況，調整營業時間，目前網路訂票全部關閉中。

【喜滿客影城】

京華影城、絕色影城8日午夜00時00後之場次取消。

9日早上8時於喜滿客影城FB粉絲團及[email protected]發布營業資訊。

【光點華山電影館】

8日晚間22時之後場次取消放映。

9日休館1天，電影館9日所有場次暫停播映，咖啡廳與光點生活暫停營業。再請多加留意最新公告。

(中時電子報)