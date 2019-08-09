停班課7縣市 全聯門市延至10時營業 00:172019/08/09 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全聯位在停班停課7縣市的門市，延後至早上10時開門營業。（翻攝自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全聯因颱風利奇馬來襲，今（9日）稍早表示，宣布停班停課的7縣市，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及宜蘭縣的門市皆延後至早上10時開門營業。 (中時 ) #全聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 BUY中元黃金周 全聯滿400抽萬元 04:102019/08/05 時尚消費 七夕撩妹傳愛 全聯甜品銅板價 01:192019/08/06 時尚消費 利奇馬颱風恐襲台 全聯蔬菜倍貨增3倍 16:032019/08/07 生活 強颱來了 宜蘭傳藝休園 量販、超市正常營業 22:022019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲！8縣市周五放颱風假 苗栗以南正常上班課 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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