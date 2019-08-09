導彈攔截系統是如何運作的？

美國國防工業巨頭雷神(Raytheon)公司今天發布一則視頻，簡單明瞭地演示了先進導彈防禦系統運作的原理，以圖像的方式描繪現代傳感器、指揮控制系統和攔截導彈透過彼此協調，從發現、追踪到消滅來襲彈道導彈的過程。

據《防衛部落格》報導，尖端科技建構下的先進導彈防禦系統主要作用是部署多層次彈道導彈防禦體系，用以保衛美國及盟友的部隊與飛行器，免於遭到彈道導彈攻擊。

導彈防禦系統運用地面、水上、空中與太空的各種傳感器探測並跟蹤目標，將數據在控制中心處理後傳送給攔截器，才能準確地擊毀來襲導彈。圖為防禦系統的雷達與控制中心。（圖／雷神公司）

現在的導彈防禦系統能與地面、空中、衛星和艦載早期預警偵察系統協同工作，共同提供信息形成全球化的數據陣列，直接追踪或以三角測量方式來攔截敵方導彈。

雷神公司的網站稱，他們發展出來的導彈防禦技術讓傳感器功能更強大，命令和控制系統能更快地處理數據。這可以讓操作人員可以更精確地引導攔截器攻擊目標。這些技術現在部署在世界許多地方，協助美國及盟友讓使世界變得更加安全。

防禦來襲的威脅最先由偵測目標開始，雷神公司表示，在海洋、地面和太空的各種傳感器可以分層次偵測，也能可以跨領域偵測，準確區別並跟踪這些來襲的威脅。然後透過各系統的協調工作，形成整體的防禦機制，以消除包括彈道導彈、火箭與火砲的攻擊。

(中時電子報)