有「全民男友」之稱的陳彥名，父親節(8/8)這天為紅心字會擔任公益大使，除了感恩父親辛勞，也陪同長期在單親家庭「母代父職」的媽媽們一起慶祝父親節。記者會上，陳彥名捐出今年原本計畫要購買父親節禮物的費用給弱勢家庭，陳彥名說：單親家庭的辛苦是不能想像的，無怨無悔付出，拉拔子女長大，獨自撐起一個家是多麼地偉大。

活動上，紅心字會公益大使陳彥名自掏腰包準備慶祝父親節的蛋糕，送給現場的單親媽媽們，還跟弱勢家庭的小朋友們一起寫卡片，唸給媽媽們聽，最後還一起許願，將願望掛上許願樹上。陳彥名說，因為很多弱勢家庭家裡只有媽媽、沒有爸爸，都是單親媽媽在母代父職，每逢這個節日都會有點尷尬。

談起爸爸，陳彥名表示，「爸爸對我的教育方式是屬於嚴厲，我沒有叛逆期，小時侯沒有外宿過，會在規定的門禁內回家，也沒有反抗過。就像當初進演藝圈的時候，爸爸就非常反對，但因為當時是先斬後奏，所以爸爸不太諒解，中間有一陣子都沒跟爸爸說話，直到有一些消息及演出作品後，爸爸才比較釋懷」。陳彥名眼眶紅著說，天下父母心，但有時候獅子座的脾氣硬，也不知道怎麼先開口。

現場透過麥克風祝福爸爸時還一度哽咽到說不出話來，流下眼淚。他想和爸爸說「知道您年紀大了，要照顧一個兒子長大不容易，怕我學壞，很多話想說不敢說，想要誇我也不敢直接說出來。我還在努力中，希望有一天做到爸爸能發自內心的和我說，我很棒，這樣我就成功了」。

紅心字會秘書長李顯文表示，服務的弱勢家庭中，有超過七成以上的單親家庭都是由單親媽媽當家，母代父職。這些單親父母，正面臨遭遇貧困的情況，還要挑起一個家庭的責任，在心態上，也不時要讓孩子建立起健康的心態，不要認為自己的家庭破碎，真的不容易。

紅心字會公益大使陳彥名也呼籲，弱勢家庭有著各自不同的遭遇與困境，有的獨自扛起兒女撫養責任，有的正在面對病魔的考驗等問題，但他們共通點就是堅韌不拔的毅力；希望大家能夠透過捐款的方式，讓這些目前正面臨困境的，弱勢家庭們渡過難關。圖/紅心字會

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