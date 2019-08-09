張翰、黃遠、張再興8日分享新戲《靈異街11號》，張再興飾演搞笑、北爛角色，戲外拍攝當時經歷生離死別。當時他阿嬤原本好好的，某天突然昏迷送醫院，後來往生，「全家人心情很不好，阿嬤的狀況讓我覺得生命很無常，我們要珍惜當下，也因為如此，我也勇敢對我爸爸說出我愛他」。

右圖為張再興。

黃遠先前在火鍋店外場端菜，兼差打3份工，他表示有不少民眾找他拍照，但沒遇過奧客刁難，某天遇到宋芸樺和家人到火鍋店用餐，他當時拿著帳單對宋芸樺說「我很喜歡妳演的戲」，結果宋的表情是完全不認識他，他昨默默笑說：「她不知道我是誰。」

張翰說女兒「小翰寶」現在2歲多，很愛講話、聊天，昨有對他講父親節快樂，「現在的人夫生活就是陪女兒看佩佩豬、喝ㄋㄟㄋㄟ。」坦言有小孩之後較有耐性，覺得媽媽真的很偉大，太太辛苦帶小孩，他身為父親自認會比較「隨便顧」。《靈異街11號》每週五起晚上10點在LINE TV、八大綜合台同步播出。

右圖為黃遠。

(中時 )