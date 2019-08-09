林哲熹在衛視中文台青春愛情劇《遺失的1/2》有許多逗趣、輕鬆即興跳脫劇本的「撩妹」橋段，包括穿著潛水裝備邊吐水邊做仰臥起坐，或是不惜趴在地上、手插拖鞋，就為了和爸媽要錢買電玩，林哲熹說：「雖然很多時候都是即興演出，但導演很厲害都能用統整大家的表演呈現最專業的演出。」

本週第二集的重點圍繞在林哲熹主演的屁孩蘇名揚，為追求心儀女生韓眷眷(韓笙笙飾演)，作為一名「腦袋簡單、四肢發達」的體保生代表，林哲熹演出的「撩妹方式」可謂簡單又直接，無論是花式表白還是搞怪逗趣都無法打動美人芳心，像是其中一場體適能測驗，林哲熹被韓笙笙吸引，仰臥起坐不惜想盡辦法都要挪到韓笙笙旁邊，短短的仰臥起坐，林哲熹換了5、6種造型，一下小學生帽、安全帽、牛仔帽，甚至連潛水裝備都穿上，一邊吐水一邊仰臥起坐，當天應該做了超過100個仰臥起坐，充分達到健身效果。

即興演出。

常跟他一起對戲的韓笙笙也笑說，常常講好要怎麼對戲，結果一轉頭又做不一樣的事，害她常嚇一跳，要不就笑場！林哲熹也說，因為這角色跳脫以往的沉重表演方式，所以喜歡有一些即興演出，像是一場他要去考大學，準備體能測驗，因為他想像自己是一個自信滿滿的體保生、明星籃球員，一進體育館就開始歡呼大叫「名揚in the house」，還不停和臨演打招呼、聊天，結果大家都不理他，連攝影師都常常不知道他下一步要幹嘛。《遺失的1/2》每週五晚上10點衛視中文台首播、影音串流平台FOX+同步上架。

即興演出。

(中時 )