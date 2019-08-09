劉以豪和孫其君在《我們不能是朋友》為了郭雪芙大打出手，兩人一來一往，互相壓制對方到牆上、門邊，甚至摔在地上，火藥味十足！對戲過程中，孫其君原本要借位出拳，竟意外紮紮實實拳頭打在劉以豪臉上，所有人目睹男主角被打趴在桌上，全場嚇傻。

劉以豪挨拳後緊急消腫。

孫其君說：「那拳有太多巧合，首先是我們站太近了，所以我做拉開拳頭的動作，以豪沒看到，加上我的力道也太快、太用力了！」他也談到因為太投入劇中角色，一想到:「眼前這個男人已經跟你的女友發生超友誼關係了！」就難以壓抑憤怒的情緒，等出完拳後才驚覺真的打到對方了，直呼對劉以豪感到抱歉。

劉以豪透露挨得那一拳真的超痛，「被打到時我眼前一片黑，還想說是誰關燈？等過了幾秒，才意識到是被打了」。相對於先前在戲裡被夏若妍打耳光時，希望她能打真的，以顯露憤怒情緒，但孫其君這一拳，劉以豪笑說：「像這種，我就不會覺得要真打啦！」風趣的他還假裝嚴肅：「我連現在想到這件事都頭痛欲絕，想著要怎麼跟他（孫其君）申請賠償費用。」語畢趕緊澄清只是開玩笑，「大家都是很努力用心的在拍戲上，所以難免會有一些過失，沒事的」。

劉以豪。

雖然螢幕上和孫其君發生肢體衝突，氣到臉紅脖子粗，甚至因太激動爆青筋，其實劉以豪沒打過架，「都是在拍戲的過程中，學到該如何戰鬥，還有如何保護彼此，因為戲裡的打架真的需要互相幫助」。向來給人陽光暖男形象的他自爆，若遇到被惹火的情況時，通常會選擇離開當下的現場，「因為我知道生氣的狀態肯定是不好看的，而且繼續待在那邊，我也怕自己會爆掉，我就是一個不喜歡生氣的人啊」。

孫其君。

拍攝現場的另一段插曲是，當劉以豪和孫其君在上演打鬥戲碼時，身為衝突導火線的郭雪芙竟置身事外，還拿著手機在一旁側拍，郭雪芙打趣說：「那個感覺很奇妙，因為從來沒有感受到兩個喜歡你的男生為了你動手。」所以當她卸下女主角身分，回歸到「郭雪芙」，就會很興奮的想看深愛周惟惟（劇中角色名）的這兩個男人是怎麼打架的？但也因為劉以豪和孫其君的衝突太火爆，讓旁觀的郭雪芙坦言：「打得太激烈，拍他們的同時，也會替他們擔心啦！」《我們不能是朋友》每週五晚間十點在台視播出、每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

郭雪芙。

(中時 )