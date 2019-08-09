楊洋、江疏影主演WeTV《全職高手》稱突破10億人次點擊，劇中大量真人捕捉特效讓人看得目不轉睛，每集約有7至10分鐘為電競特效畫面，為達特效效果，楊洋需要在臉上貼滿各式圓點，在一個封閉空間上坐上兩到三小時，根據導演要求做出各種各樣表情與動作，打趣說做完臉都僵了，「要你張嘴就要張嘴，露牙就露牙」，幽默要粉絲收穫他的表情包。

楊洋在演出電競大神時整個人是昂首挺胸氣場全開，但網友卻發現戲裡他被迫退役在網吧當網管時體態則為駝背塌肩，直呼從來沒有見過楊洋駝背，就算在拍攝空擋休息，跟著工作人員討論，他的背總是挺的，鮮少有整個人癱在椅子上的瞬間，原來他在求學時期就讀解放軍藝術學院，只要進入這所學校就會帶上軍銜，體態等自然會被要求。

劇中設定他是一個不修邊幅的電競大神，總是頂著凌亂頭髮，讓人看得捧腹大笑，被網友虧要好好做形象管理。有趣的是，她在劇中演電競大神，戲外號召各位高手太太加入他的戰隊，暱稱這些粉為「熬『葉』女孩（楊洋劇中名為葉修）」。

楊洋。

(中時 )